Marilyn Monroe wäre 100 geworden: Die wohl größte Ikone aller Zeiten

Am 1. Juni wäre Marilyn Monroe 100 Jahre alt geworden. Und bis heute gibt es keine eindeutige Antwort, wer sie eigentlich war: Sexsymbol oder ernsthafte Schauspielerin? Opfer oder Kunstfigur? Naivchen oder Strategin? Genau das ist wohl das Geheimnis ihrer Faszination.
Am 1. Juni 1926 kam in einem Krankenhaus in Los Angeles Norma Jeane Mortenson zur Welt. Wer sie mal werden würde, hat die Welt bis heute nicht losgelassen: Marilyn Monroe. Jeder kennt die Szene im weißen Kleid über dem Luftschacht aus "Das verflixte 7. Jahr" oder ihr gehauchtes "Happy Birthday, Mr. President" für ihren mutmaßlichen Liebhaber John F. Kennedy, das eine ganze Nation hypnotisierte. Auch an ihrem hundertsten Geburtstag ist die Faszination, die von ihr ausgeht, noch immer ungebrochen. Die Frage ist: Warum eigentlich? Marilyn Monroe war und ist ein Widerspruch. Und genau das macht sie unsterblich.