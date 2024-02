Marijn Rademaker, Choreograf: „Schrecklich“ – die Nachbarn wollen keine Syrer im Haus

1 Marijn Rademaker in seinem früheren Restaurant Yafa. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Marijn Rademaker war Publikumsliebling des Balletts und wurde Wirt des israelischen Restaurants Yafa in Stuttgart. Im Alltag hat er Anfeindungen gegen Syrer mitbekommen. Eine Stimme aus unserer Reihe „Zuhause ist hier".











Das Team in seinem israelischen Restaurant Yafa in der Stuttgarter Altstadt war international gemixt. Der Koch stammte aus Syrien, die Küchenhelfer sowie Kellner aus der Türkei und dem Irak. Marijn Rademaker, ein gebürtiger Holländer, erinnert sich gern daran zurück, wie gut es in dieser multikulturellen Vielfalt mit überwiegend deutschen Gästen geklappt hat. Im bunten Stuttgart sei die Herkunft doch egal, dachte er.