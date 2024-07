Zu den rosa Drinks, genauer einem besonderen Spritz-Getränk, gesellte sich am Samstagabend auf dem Marienplatzfest noch ein bisschen mehr Farbe. Pünktlich um 20 Uhr hieß Veranstalter und Galao-Legende Reiner Bock zwei pinke Ladys auf der Bühne willkommen.

Vielfalt feiern

Die Dragqueens Veronica Mont Royal und Alpine Ski, die dem ein oder anderen vom Drag-Bingo am Kultur Kiosk bekannt vorkommen könnten, heizten das bunte Treiben auf dem Marienplatz ordentlich an. Und das war auch gut so, denn sie hatten eine wichtige Botschaft mit im Gepäck – beziehungsweise in ihren Glitzer-Handtäschchen: „Drag ist vieles, aber mit Sicherheit kein Verbrechen. Wir feiern die Vielfalt!“

Und weil das Stuttgarter Partyvolk pumpende Beats liebt, wurde ausgelassen getanzt und getrunken. „Mir gefällt, dass die Leute nicht nur hier sind, um sich zu betrinken, sondern um miteinander eine gute Zeit zu haben“, freute sich Sarah Kindler, die noch nicht lange in Stuttgart wohnt und das erste Mal auf dem Marienplatzfest ist. „Es ist egal, wer du bist und was du machst, es geht um geselliges Beisammensein.“

Derartige Eindrücke und viel weniger bis gar kein „Verräterbier“ zauberten auch Reiner Bocka ein Lächeln ins Gesicht. „Ich bin echt happy“, freute sich der Veranstalter, der nach den Queens ein paar Kings mit folgenden Worten auf der Bühne ankündigte: „Sie sind der heiße Scheiß aus dem Kessel.“

So viel Freude an einem Ort

Die Rede war und ist von der Stuttgarter Band Shimmer, die nicht nur die Hüften lockerte, sondern auch beeindruckende Textsicherheit zum Vorschein brachte. Die Fans waren da, neue kamen an diesem Abend auf jeden Fall dazu. „Die Live-Musik ist super!“, fand Marlen Albrecht, die ihr Schmuck-Studio „Goldmarlen“ nur ein paar Meter weiter in der Tübinger Straße hat. „ Der Vibe ist richtig krass. So viel Freude an einem Ort.“

Shimmer hatten echte Emotionen ausgelöst – mit ihren herzerwärmenden Texten, aber auch durch zärtliche Gesten untereinander – und aus dem Marienplatz eine riesengroße Tanzfläche mit beseelten Gästen gemacht. „Für uns geht gerade ein Kindheitstraum in Erfüllung“, ließ die Band verlauten, und alle freuten sich mit.

Und so zeigte sich am Abend, was sich schon den Tag über abgezeichnet hatte: Die Stimmung war durchgängig top! Familie Blumenschein aus dem Stuttgarter Westen hatte sich am Nachmittag auf zum Marienplatzfest gemacht und war begeistert vom Angebot für Kinder – trotz Regen. „Schade, dass es nicht mehr Möglichkeiten gab, sich unterzustellen, aber die Leute rund um das Fest sind alle total freundlich und sehr bemüht.“

Große Freude also auf allen Seiten, vor allem aber auch, weil das Marienplatzfest zurück ist. „So schön, den Platz mal wieder so voll zu sehen“, feierte Marlen das „Festival“-Comeback und alles stimmten zu.