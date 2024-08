Marienplatz in Stuttgart: Neuer Trinkwasserbrunnen wird bald in Betrieb genommen

1 Schon bald haben Bürgerinnen und Bürger am Marienplatz die Möglichkeit, ihren Durst an einem Trinkbrunnen zu stillen (Archivfoto). Foto: IMAGO/Schöning/IMAGO/Schoening

Auf dem Marienplatz in Stuttgart gibt es seit kurzem einen Trinkbrunnen. Wann geht er in Betrieb? Die Pressestelle der Stadt Stuttgart gibt Auskunft.











Öffentliche Trinkwasserbrunnen in Stuttgart sind eine willkommene Erfrischung für die Bürgerinnen und Bürger - besonders an heißen Tagen. In Stuttgart soll es künftig zwei weitere geben: auf dem Marienplatz und auf dem Erwin-Schoettle-Platz. Der Brunnen am Marienplatz ist bereits aufgestellt, aber noch nicht in Betrieb. Wann kann man hier endlich trinken? Das fragt sich sicherlich der eine oder andere.