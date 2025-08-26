Marienplatz in Stuttgart: Kein Basketball mehr ab 20 Uhr? Eine Petition an OB Nopper soll das nun ändern

Die Basketballspieler vom Marienplatz in Stuttgart-Süd würden abends gerne länger spielen. Eine Petition an den OB soll helfen.
Der Marienplatz im Stuttgarter Süden ist an lauen Sommerabenden einer der Hotspots der City, egal ob auf dem Platz selbst oder drumherum. Auf den Terrassen der Restaurants, Cafés und Kneipen wird bis tief in die Nacht gehockt, an den Tischtennisplatten gespielt, bis die Dunkelheit den Ball verschluckt. Die Zacke fährt bis 22.45 Uhr rauf und runter. Der Dauerverkehr durch den Heslacher Tunnel kennt sowieso kein Zeitlimit.