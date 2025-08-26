Marienplatz in Stuttgart: Kein Basketball mehr ab 20 Uhr? Eine Petition an OB Nopper soll das nun ändern

Die Basketballspieler vom Marienplatz in Stuttgart-Süd würden abends gerne länger spielen. Eine Petition an den OB soll helfen.

Der Marienplatz im Stuttgarter Süden ist an lauen Sommerabenden einer der Hotspots der City, egal ob auf dem Platz selbst oder drumherum. Auf den Terrassen der Restaurants, Cafés und Kneipen wird bis tief in die Nacht gehockt, an den Tischtennisplatten gespielt, bis die Dunkelheit den Ball verschluckt. Die Zacke fährt bis 22.45 Uhr rauf und runter. Der Dauerverkehr durch den Heslacher Tunnel kennt sowieso kein Zeitlimit.

Nur beim Basketballplatz auf dem Marienplatz rückt pünktlich um 20 Uhr der Schließdienst an. Dann ist Schluss mit dem Ballgezocke um die Körbe herum, dann wird abgeschlossen. Mit einer Petition an den OB wollen die Spielerinnen und Spieler vom Marienplatz jetzt erreichen, dass länger gespielt werden kann.

Verkehrsknotenpunkt Marienplatz. Foto: IMAGO/Wolfgang Diederich/imagebroker

Marienplatz: Abends draußen verhocken Ja, Basketball spielen Nein

Mathias Blanck und Dr. Tobias Christian Fischer werfen nach der Arbeit gerne mal ein paar Körbe. Beide wohnen ganz in der Nähe vom Marienplatz im Stuttgarter Süden, Fischer kommt auch gerne mal mit seiner Tochter hierher, manchmal verabreden sie sich auch mit anderen. Die WhatsApp-Gruppe ist inzwischen hundert Kontakte groß. „Das ist ganz querbeet, jung, alt, ganz unterschiedlich”, sagt Noemi Kicherer, die zwar selbst nicht spielt, aber trotzdem gerne hierher kommt. Aber um 20 Uhr wird abgeschlossen, egal wie lange es noch hell ist. Einzige Ausnahme: Wenn große Veranstaltungen auf dem Platz am Marienplatz in Süd sind, darf auch mal länger auf die Körbe geworfen werden.

Basketballplatz Marienplatz: Begegnungsraum für junge und alte Stuttgarter

Weil Berufstätigen wie Blanck oder Fischer und auch vielen anderen die Spielzeit abends manchmal arg knapp wird, haben sie jetzt eine Online-Petition gestartet. Ziel: „Wir fordern die Stadt Stuttgart auf, die Öffnungszeiten des Basketballplatzes am Marienplatz insbesondere in den Sommermonaten, aber auch im Winter, zu erweitern.”

Ziel für den Sommer ist 22 Uhr, im Winter soll eine flexible Lösung nach Tageslicht und Nachfrage gefunden werden. „Während am Marienplatz abends Bars geöffnet haben und Alkohol konsumiert wird, ist der Basketballplatz früh geschlossen”, heißt es in der Petition. „Das sendet das falsche Signal.” Gerade in einer Stadt wie Stuttgart brauche es Orte, „an denen sich Menschen – besonders Jugendliche – auch abends sinnvoll und sicher bewegen können. Der Basketballplatz bietet genau das: Bewegung, Begegnung und einen positiven Ausgleich zum Alltag.” Und das ganz ohne Konsumzwang.

Gerichtet ist die Petition an Oberbürgermeister Frank Nopper, Unterschriften dafür werden auf der Online-Plattform openpetition.de gesammelt. Wenn in den kommenden vier Monaten 3700 Unterschriften dafür zusammenkommen, wird openPetition sich direkt an den OB wenden und um eine Stellungnahme bitten. Die Zahl 3700 ist dabei ein von der Plattform nach nachlesbaren Kriterien berechnetes Quorum.

Selbst andere Basketballplätze in Stuttgart sind länger offen als am Marienplatz

„Das ist natürlich ein hochgestecktes Ziel für so eine kleine Community”, sagt Dr. Tobias Christian Fischer. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit und auch ein Teil der vielfältigen und engagierten Basketball-Community in Stuttgart ist gerade in Urlaub. Die Unterstützung von anderen Street- und Basketballfans wie etwa der Cotta-Community dürfte ihm sicher sein. Die hatte sich, wie berichtet, nach der Schließung des Cotta-Platzes in Stuttgart-Ost als Verein gegründet und engagiert sich für weitere Plätze im Stadtgebiet. Ein erster Erfolg ist der 3x3-Interimsplatz mit einem Korb vor dem Kinder- und Jugendhaus Ostend. Zweimal pro Woche bieten das Gemeinschaftserlebnis Sport und die Cotta-Community gemeinsam dort betreute Trainings- und Spieleinheiten an. Gespielt werden kann dort täglich von 8 bis 22 Uhr (!).