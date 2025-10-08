Jedes Jahr im Herbst werden zahlreiche Haushalte in Deutschland scharenweise von Marienkäfern heimgesucht. Warum das so ist und was Sie gegen Marienkäfer in der Wohnung tun können, erfahren Sie hier.
Im Oktober und November suchen Marienkäfer jedes Jahr aufs Neue ihr Winterquartier. Auf der Suche nach warmen Hohlräumen und Ritzen sammeln sich Marienkäfer dann oft in Gruppen, da sie von denselben Dingen angezogen werden (Aggregation). Das kann teilweise beträchtliche Ausmaße erreichen. So wurden zum Beispiel 1989 etwa 27 bis 78 Millionen Marienkäfer binnen weniger Tage durch günstige Winde von Dänemark an die Ostsee gespült und lösten damit eine der größten Marienkäfer-Plagen in Deutschland aus. Die für die Natur sogar recht nützlichen Käfer stellen zwar keine Gefahr für Mensch oder Natur dar, allerdings können sie in diesen Größenordnungen doch recht lästig werden. 1100 Marienkäfer konnten 1989 an markanten Plätzen der Ostsee pro Quadratmeter hochgerechnet werden.