Mariella Ahrens und mehr: Diese Schauspieler feierten 2024 ein Serien-Comeback

In deutschen Serien gibt es immer Neuzugänge und Abschiede. Im Jahr 2024 konnten sich die Fans zum Beispiel über eine Rückkehr von Mariella Ahrens zu "GZSZ" freuen - nach fast 30 Jahren. Auch Hardy Krüger jr. bekam nach seinem Ausstieg bei "Rote Rosen" ein Engagement in der beliebten RTL-Daily.

Ob Rückkehr ans alte Set oder der Wechsel von einer Serie zur anderen: Diese Stars feierten im ablaufenden Jahr ihr Comeback auf dem Daily-Bildschirm. Am meisten überraschte wohl Mariella Ahrens (55), die nach 29 Jahren wieder in ihre frühere "GZSZ"-Rolle schlüpfte.

Mariella Ahrens (55)

Nach fast 30 Jahren kehrte die Schauspielerin zu der beliebten TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück (montags bis freitags, 19:40 Uhr, RTL und auf RTL+). Ihre erste Rückkehrfolge war am 25. Oktober zu sehen. Wie die Schauspielerin dem Sender vorab verraten hatte, stiftet sie in ihrer Rolle als Elinor "gleich ordentlich Chaos". Bereits 1995 hatte sie die damalige Freundin von Jo Gerner gespielt. Während ihrer "GZSZ"-Pause war Mariella Ahrens in weiteren Serien wie "Der Bergdoktor", "Unter uns" sowie "In aller Freundschaft" zu sehen. Zudem übernahm sie in der Fernsehfilmreihe "Ein Fall von Liebe" eine tragende Rolle und nahm 2023 mit weiteren Prominenten an der ersten Staffel der RTL-Spielshow "Die Verräter" teil.

Lesen Sie auch

Hardy Krüger jun. (56)

Nach seinem Abschied bei der ARD-Telenovela "Rote Rosen" im Jahr 2023 war der Schauspieler ab August in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Zwar tauchte seine Rolle Lars Seefeld, ehemals Brunner, nach dramatischen Vorkommnissen ab, jedoch kehrte er in einer Spezial-Ausgabe in Spielfilmlänge am 5. Dezember noch einmal als Bösewicht zurück. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet er, dass er sich eine weitere Rückkehr zu "GZSZ" vorstellen könne: "Ich wäre sofort am Start." Er habe aktuell aber auch einige andere Projekte. So laufe sein Café in Berlin-Köpenick weiter, im Frühjahr erscheine sein neues Buch und er stehe bald im Schlossparktheater Berlin mit dem Stück "Tausche Fisch gegen Fahrrad" auf der Bühne.

André Dietz (49)

Nach dem 18. Jubiläum der RTL-Serie "Alles was zählt" (montags bis freitags, 19:05 Uhr und auf RTL+) gab es die nächste Überraschung: Der Sender verkündetet, dass Serien-Urgestein André Dietz nach einer vierjährigen Auszeit kurz vor Weihnachten wieder bei "Alles was zählt" zu sehen ist. Der vierfache Vater hatte sich 2020 bewusst vom Set verabschiedet, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. André Dietz' war zuletzt im November 2020 bei "Alles was zählt" zu sehen.

Mars Saibert (47)

Der Schauspieler, der sich im August 2010 mit seiner Rolle Mars Sommer aus der Schillerallee verabschiedet hat, feierte am 9. September in Folge 7.452 ein musikalisches Comeback bei "Unter uns" (montags bis freitags, 17.30 Uhr, RTL und auf RTL+). Vor fast 15 Jahren verabschiedete sich sein Serien-Charakter, um mit seiner Band in Amerika auf Tour zu gehen. Im Herbst besuchte Mars bei "Unter uns" seine alten Freunden Easy (gespielt von Lars Steinhöfel, 38) und Paco (gespielt von Miloš Vuković, 43). Saibert beschrieb sein Comeback "wie ein Trip mit einer Zeitmaschine". Er war nach einem Gastauftritt bei "Unter uns" im Sommer 2004 in den Hauptcast der Serie aufgenommen worden.

Petra Nadolny (64)

Nach zehn Jahren kehrte die Schauspielerin im Mai als Susanne Hirschberger in die Daily "Unter uns" zurück. Die 64-Jährige, die auch durch die Comedy-Sendungen "Switch" und "Switch reloaded" auf ProSieben bekannt ist, freute sich sehr über ihre Rückkehr in die Schillerallee. "Es fühlt sich ein wenig so an, als würde ich heimkommen", sagte sie gegenüber RTL. Am Set habe sie sich direkt wieder wohlgefühlt. "Viele Schauspieler, mit denen ich damals gearbeitet habe, und ganz viele aus dem Team, sind noch immer da.

Anna Julia Antonucci (39)

Von 2008 bis 2010 war die Schauspielerin, damals noch unter ihrem Mädchennamen Kapfelsberger, als Charlotte Sommer bei "Unter uns" zu sehen. 14 Jahre später kehrte sie für ein Gastspiel, das im Mai 2024 ausgestrahlt wurde, zurück. Antonucci verglich dies gegenüber dem Sender mit einer "Reise in die Vergangenheit, was schön ist und mich auch ein bisschen melancholisch stimmt". Da sie inzwischen auch als Produzentin arbeitet, sehe sie vieles am Serienset nun mit anderen Augen.