Mariella Ahrens und mehr: Die spektakulärsten GZSZ-Comebacks

Mariella Ahrens (55) kehrt zu ihren Schauspielanfängen zurück: 1995 verkörperte sie in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Rolle der Elinor, die jetzt auf den Kolle-Kiez zurückkehrt (ab dem 25. Oktober bei RTL, bereits verfügbar bei RTL+). Ein Comeback bei dem Serien-Urgestein haben auch schon andere ehemalige Darstellerinnen und Darsteller hingelegt.

Susan Sideropoulos

Das wohl überraschendste "GZSZ"-Comeback feierte Susan Sideropoulos (44). 2001 bis 2011 spielte sie die Rolle der Verena Koch, die bei einem tragischen Verkehrsunfall den Serientod starb. Somit konnte sie nicht mehr in ihre Original-Rolle schlüpfen, sondern mimte Anfang 2021 im "GZSZ"-Spin-off "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" Sarah Elsässer. Im Januar 2023 wurde die Filmfortsetzung "Leon - Kämpf um deine Liebe" ausgestrahlt.

Die Schauspielerin kehrte auch kurzzeitig zur Stammserie zurück. Ab Mitte Januar 2023 war sie in der RTL-Daily auf dem Kolle-Kiez zu sehen. "Ich verbinde eine zauberhafte Zeit mit 'GZSZ', eine Zeit, die mein Leben geprägt hat", blickte Sideropoulos im Interview mit spot on news anlässlich des Comebacks zurück. Zu einigen aktuellen und ehemaligen Darstellern habe sie auch Kontakt gehalten. "Besonders eng noch mit Isabel Horn und Sila Sahin. Aber auch mit Nina Bott und Ulrike Frank."

Daniel Fehlow

Neben Sideropoulos kehrte auch Daniel Fehlow (49) alias Leon Moreno, der mit Verena Koch verheiratet war, ein Kind mit ihr hatte und sich in Sarah Elsässer verliebte, auf den Kiez zurück. Ab 1996 mimte er seine Rolle und gehörte damit lange Zeit zu den Urgesteinen der Daily. Seit seinem kurzen Auftauchen 2023 ist er bei "GZSZ" nicht mehr zu sehen. Im August 2023 sagte er der "Bild"-Zeitung über ein mögliches weiteres Comeback: "Wenn man mich fragen würde, ob ich einen weiteren Film für die 'Leon'-Spin-Off-Reihe drehen möchte, hätte ich da total Lust drauf. Wenn man mich aber fragen würde: Kommst du morgen wieder täglich zurück zu 'GZSZ' ins Studio? Dann würde ich das wahrscheinlich verneinen."

Uta Kargel

Uta Kargel (43) kehrte nach 14 Jahren überraschend ans "GZSZ"-Set zurück. Von 2004 bis 2006 war sie als Lena Bachmann zu sehen, 2020 stand sie erneut als Schwester von John Bachmann (Felix von Jascheroff, 42) vor der "GZSZ"-Kamera. Zunächst war sie in einem Videocall zu sehen, für zwei Folgen war sie 2021 dann auch auf dem Kiez erschienen. "Die Arbeit mit meinen 'Verwandten' war sehr schön, wenn auch leider viel zu kurz", sagte Kargel bei ihrem Comeback im RTL-Statement. "Unbeschreiblich, wie alle gewachsen und gereift sind und wie ein jeder auf seine Weise dieses Drehpensum und sein Leben meistert."

Senta-Sofia Delliponti

Senta-Sofia Delliponti (34) meldete sich 2020 als Tanja Seefeld für einige Wochen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Diese verkörperte sie zuvor von 2010 bis 2013. "Vertraut und trotzdem neu" beschrieb sie ihr Comeback im Interview mit spot on news. "Es war eine aufregende Zeit, wieder für ein paar Wochen bei 'GZSZ' zu sein und die Rolle Tanja Seefeld wieder zum Leben zu erwecken. Es hat wirklich Spaß gemacht." Auf die Frage, ob ein längeres Comeback geplant sei, antwortete sie: "Erstmal nicht."

Anne Brendler

Anne Brendler (52) spielte bereits in den 90er-Jahren Vanessa Moreno, Tochter von Jo Gerner. Danach war sie in weiteren Serien wie "Der Bergdoktor" oder Liebesfilmreihen wie "Inga Lindström" zu sehen. 2015 kehrte sie dann ans "GZSZ"-Set zurück. Mittlerweile Vanessa Richter genannt, sah man sie neben Serientochter Valentina Pahde (30) alias Sunny. Auch 2016 und 2017, als Sunny in einer "GZSZ"-Jubiläumsfolge vor den Traualtar trat, war Brendler erneut zu sehen. Darüber hinaus war sie 2020 Teil des "GZSZ"-Ablegers "Sunny - Wer bist du wirklich?", der sich um ihre titelgebende Serientochter drehte.

Mariella Ahrens

Nun steht für Mariella Ahrens ihre "GZSZ"-Rückkehr in einer Gastrolle an. Sie verkörpert erneut Elinor Schwarz, die sie 1995 in 41 Folgen darstellte. Damals machte sie Fast-Ehemann Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 64) für den Tod ihrer Mutter verantwortlich und schmiedete einen Racheplan. Am Ende ließ sie Gerner kurz vor der Hochzeit sitzen, verschwand und ließ ihn mittellos zurück.

Ihre Rolle wird "gleich ordentlich Chaos" stiften, gab Ahrens zu ihrem Comeback in einem RTL-Interview bekannt. Denn Elinor werde Gerner mit seinen Zwillingen überraschen, die sie zwischenzeitlich zur Welt gebracht habe. "Meine Rückkehr ist etwas Besonderes, da 'GZSZ' damals meine ersten Schritte als Schauspielerin waren", erzählt Ahrens weiter. Ihr erster Drehtag sei aufregender gewesen als gedacht. "Ich habe in den letzten vier Jahren nur Theater gespielt, wo man viel Zeit hat, an den Szenen zu proben. Beim Drehen einer täglichen Serie musste ich mich erstmal wieder auf das schnellere Tempo und harte Pensum einstellen."

Während ihrer "GZSZ"-Pause war Ahrens in weiteren TV-Serien zu sehen, darunter in "Der Bergdoktor". Gastauftritte hatte sie 2020 in der Kultserie "Unter uns" und 2006 sowie 2010 in "In aller Freundschaft". Zudem übernahm sie in der Fernsehfilmreihe "Ein Fall von Liebe" eine tragende Rolle. Zuletzt nahm sie 2023 mit weiteren Prominenten wie Sängerin Anna-Carina Woitschack (31) an der RTL-Spielshow "Die Verräter" teil.