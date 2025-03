Schauspielerin Mariella Ahrens (55) ist zum dritten Mal das Gesicht des "Playboy"-Magazins. Die "GZSZ"-Darstellerin, die 2024 ihr Serien-Comeback feierte, posierte für das Cover der April-Ausgabe. Zuvor war sie bereits 2001 und 2004 auf dem Cover des Männermagazins.

Für sie seien die Bilder "eine schöne Möglichkeit, um Frauen zu sagen, dass das Alter nicht wichtig ist", sagt Mariella Ahrens in dem dazugehörigen Interview. Frauen könnten ihren Körper mit Stolz betrachten, auch wenn sie ihn nicht als perfekt ansehen würden. Denn "perfekt ist niemand", so Ahrens. Die Meinung anderer sei "unwichtig", die eigene Ausstrahlung komme von einer selbstbewussten Art. Ahrens ist nicht die erste prominente Frau, die sich mit oder über 50 für das Magazin ablichten hat lassen.

Gitta Saxx

Das "Playmate des Jahrhunderts" Gitta Saxx (60) zierte bereits vier Mal das Cover des Männermagazins, zuletzt 2018 mit 53 Jahren. 1988 gab die damals 23-jährige Optikerin vom Bodensee als Playmate des Monats ihr Debüt. Im Interview mit dem Magazin verriet sie zu dem Shooting Ü50: "Ich war diesmal doch sehr aufgeregt, nervöser als vor den anderen Shootings. Ich bin über 50, da musste ich schon noch mal ein paar Sit-ups mehr machen als früher. Aber dann wich die Aufregung sehr schnell einem totalen Wohlgefühl."

Michelle

16 Jahre nach ihrem ersten "Playboy"-Shooting ließ auch Sängerin Michelle (53) als Wiederholungstäterin die Hüllen fallen. Mit dem erneuten Shooting für die April-Ausgabe 2022 wollte sie anderen Frauen Mut machen: "Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie. Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute", sagte die Sängerin im Titel-Interview. Das Wichtigste sei aber natürlich, dass man sich wohlfühle. "Die Frau heute darf einfach viel mehr Frau sein. Sie darf sich selber leben, ihren Körper zeigen, freizügig sein. Sie muss sich nicht mehr verstecken. Das finde ich großartig, schließlich ist der Mensch nackt geboren. Es ist für mich das Normalste, sich so zu zeigen, wie Gott einen schuf."

Tanja Lanäus

1999, 2019 und 2023: Schauspielerin Tanja Lanäus (53) zeigte sich mit 52 Jahren zum dritten Mal nackt auf dem Cover der deutschen Ausgabe des Männermagazins. Die Aktfotos für die September-Ausgabe 2023 betrachtete sie selbst als Statement gegen die Altersdiskriminierung von Frauen, wie sie dazu sagte: "Mir ist wichtig, dass man zeigen kann, wenn man sich wohlfühlt - egal, wie und egal, in welchem Alter." Alle drei Fotoshootings habe sie für sich gemacht. "Ich liebe diese Bilder von mir und meine Entwicklung als Frau."

Désirée Nick

Mit 66 Jahren ließ Désirée Nick (68) für den "Playboy" die Hüllen fallen und zierte 2023 das Cover der Oktober-Ausgabe. "Ich möchte mit den Fotos für den 'Playboy' zeigen, dass die Wahrnehmung der Frau in der Mitte des Lebens und in der zweiten Lebenshälfte sich massiv verändert hat", betonte die Kabarettistin, Schauspielerin und Autorin in dem Interview mit dem Magazin. "Man muss Klischees über Bord werfen. Die Hälfte der Frauen beginnt eigentlich ab 50 erst zu erblühen", erklärte sie weiter. Für sie sei das Shooting ein "Akt gegen Ageism", also gegen Diskriminierung von alten Menschen.

Sarah Kern

Kurz bevor Sarah Kern (57) ab Januar 2024 in Australien um die Dschungelkrone in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kämpfte, am Ende reichte es nur für Platz elf, wurde der deutsch-dänischen Designerin noch eine große Ehre zuteil: Sie zierte mit 55 Jahren als Coverstar die Februar-Ausgabe des deutschen "Playboy".

"Ich bin froh, dass ich diese Message jetzt senden kann, denn als junge Frau war ich nicht so selbstbewusst", sagte Sarah Kern im Interview zum Cover. Es war nicht ihr erster "Playboy"-Auftritt: Bereits im Oktober 2000 war die damals Anfang 30-Jährige in dem Magazin zu sehen. Die neuesten Bilder bezeichnete sie aber als "viel geiler", so Kern. "Ich bin heute die beste Version von Sarah - und das ist eine, die konnte ich damals noch gar nicht kennen." Sie sei heute "viel stärker und selbstbewusster".

Gisa Zach

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Fans kennen sie als quirlige und humorvolle Yvonne Bode, Ehefrau von Dr. Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 64). Im Juni 2024 zeigte die Schauspielerin Gisa Zach (50) eine neue Seite von sich: Völlig unverhüllt zierte sie mit 50 Jahren das Cover der Juli-Ausgabe des "Playboy". Die Bilder seien für Zach ein Ausdruck von: "Sei, was und wer du sein willst, und tu, was immer du tun willst", wie sie im Interview mit dem Magazin erklärte.

Es sei das erste Mal, dass sich die Schauspielerin überhaupt für die Kamera ausziehe. Sie habe erst 50 Jahre alt werden müssen, um das in Betracht zu ziehen, so Zach. "Ich finde es so wichtig, dass wir endlich schaffen, zu sagen, wir können Frauen auch nackt fotografieren, wenn sie über 40 sind."