Marie Weymer vom TSV Heimsheim: „Eine Willensleistung des deutschen Teams“

1 Marie Weymer nimmt den Bezirkspokal für den TSV Heimsheim entgegen: Das Finale im Mai hatte auch etwas wie das EM-Viertelfinale Deutschland gegen Frankreich. Foto: Andreas Gorr

Marie Weymer zeigt größten Respekt für die deutschen Fußballerinnen und sieht beim EM-Viertelfinale gegen Frankreich Parallelen zum Pokalfinale des TSV Heimsheim.











Link kopiert



Marie Weymer hat mitgezittert mit den deutschen Fußball-Fans, als die Frauen bei der EM in einem denkwürdigen Viertelfinale die Französinnen mit 6:5 nach Elfmeterschießen geschlagen haben. Vor dem Halbfinale gegen Spanien an diesem Mittwoch (21 Uhr/ARD) ist die Spielführerin des Regionenligisten TSV Heimsheim skeptisch – und hofft, dass sie sich in einer Beziehung irrt.