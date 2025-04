Die deutsche Schlagersängerin Marie Reim (24) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Auf einem Event hat sie sich in Düsseldorf an der Seite von Ex-Fußballtorwart Raphael Wolf (36) gezeigt. Die Tochter von Matthias Reim (67) und Sängerin Michelle (53) schwärmt von ihrem Partner und macht unmissverständlich klar, dass die beiden zusammen sind.

Es geht direkt in den Pärchenurlaub

"Ich würde einfach nur gerne sagen, dass ich sehr glücklich bin", erzählt Reim dem Sender RTL. "Und dass ich schwer verliebt bin. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte", erklärt sie weiter. Für die beiden soll es laut des Berichts direkt rund um Ostern in einen Urlaub in die Türkei gehen. Über andere Zukunftspläne wollte das Paar demzufolge noch nicht sprechen. Auch wo und wann sich Reim und Wolf kennengelernt haben, teilen die beiden noch nicht mit.

Lesen Sie auch

Marie Reim hat erst Anfang des Jahres ihr neues Album "Sternzeichen Liebe" veröffentlicht. Die Schlagersängerin möchte trotzt ihrer berühmten Eltern ihren eigenen Weg gehen. "Es ist nicht mein Plan, in ihre Fußstapfen zu treten. Ich habe viel von ihnen mitbekommen und ich nehme manchmal ein, zwei Lieder von ihnen in mein Programm auf, weil ich sehr stolz auf meine Eltern bin", erzählte sie im Januar der Nachrichtenagentur spot on news.

Ex-Fußballer Wolf bestätigte unterdessen bereits im März 2024 gegenüber "Transfermarkt.de", dass er seine aktive Karriere beendet. "Es ist an der Zeit, mein Körper macht nicht mehr mit", erklärte der damals 35-Jährige, der dem Fußball an sich aber nicht den Rücken kehren wollte. In seiner Karriere spielte er unter anderem für den Hamburger SV, Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf.