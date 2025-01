Marie fängt Feuer: Folge mit Pocher-Ex-Frau Amira Aly kommt im März

Moderatorin und Pocher-Ex-Frau Amira Aly hat in den neuen Folgen der ZDF-Reihe "Marie fängt Feuer" eine Episodenhauptrolle übernommen. Jetzt gab der Sender bekannt, wann sie als Reporterin zu sehen sein wird.

Im vergangenen Juni verkündete Amira Aly (32), dass sie eine Gastrolle in einer Episode der Heimatfilm-Serie "Marie fängt Feuer" übernommen hat. Jetzt steht auch fest, wann ihre Folge ausgestrahlt wird: Am 13. März um 20:15 Uhr wird sie im ZDF in "Marie fängt Feuer: Verschüttet" zu sehen sein.

Die Folge ist die erste von vier neuen Episoden der Serie rund um die Feuerwehrfrau Marie, gespielt von Christine Eixenberger (38). Neben Aly werden in den Folgen (immer donnerstags) auch "Doctor's Diary"-Star Kai Schumann (48) und August Zirner (69) in Episodenhauptrollen mitwirken.

Lesen Sie auch

Amira Aly wird zur Reporterin Lissa

Laut Pressemitteilung des ZDF spielt Amira Aly in "Verschüttet" eine Reporterin. Die Folge handelt von vier Jugendlichen, die nach einem Drogentrip in einer Höhle in den Murnauer Bergen verschüttet werden. Während Marie mit der Feuerwehr und der Bergwacht die spektakuläre Rettung vorbereitet, stürzt sich die Presse - inklusive Aly als Reporterin Lissa - auf die Geschichte.

Amira Aly konnte 2023 durch eine Gastrolle in der ZDF-Serie "Das Traumschiff" bereits erste Schauspielerfahrungen sammeln. In der Folge stand sie noch gemeinsam mit ihrem heutigen Ex-Mann Oliver Pocher (46) vor der Kamera. Die erneute Arbeit als Schauspielerin sei für sie jetzt eine "absolute Freude" gewesen, erklärte Aly in einem Instagram-Beitrag im Sommer.

Darin gab sie Einblicke in ihre Arbeit bei "Marie fängt Feuer" und zeigte sich strahlend mit Schumann und den anderen Schauspielern am Set. Die Produktionsfirma "Madefor Film" kündigte ihre Rolle auf ihrem eigenen Instagram-Account damals noch als "Influencerin" an.