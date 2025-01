1 Faithfull wurde durch den Song „As Tears Go By“ berühmt. Foto: dpa/Ferdy Damman

Die britische Sängerin Marianne Faithfull ist tot. Sie starb im Alter von 78 Jahren.











Die britische Sängerin Marianne Faithfull („As Tears Go By“) ist tot. Sie starb im Alter von 78 Jahren, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. „Sie ist heute im Kreise ihrer Familie in London friedlich entschlafen“, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Faithfull war durch den Song „As Tears Go By“ berühmt geworden.