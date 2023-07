1 Von Dienstag an wieder in Tengen: Ex-OB-Kandidat Marian Schreier Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Marian Schreier kehrt nach der OB-Wahl in Stuttgart auf seinen Bürgermeisterposten nach Tengen zurück – hoch erhobenen Hauptes und als aktives SPD-Mitglied.









Stuttgart - Via Twitter verbreite Marian Schreier am Wahlabend erst ein geschliffenes Statement, in dem er „Dr. Frank Nopper“ zum Wahlerfolg gratulierte. Dann folgte ein Tweet mit einer Sektflasche und dem „Dank an das Team für einen tollen Wahlkampf“ sowie Grüßen an den Stuttgarter Blog Kessel.TV. Der 30-Jährige blieb bei seiner Linie: professionell bis zum Schluss.