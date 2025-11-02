Maria Riesch: So geht sie mit Kritik an ihrer neuen Beziehung um

Der neue Partner von Ski-Legende Maria Riesch ist 25 Jahre älter und einen halben Kopf kleiner als sie. Dafür prasselten auf das Paar viele hämische Kommentare ein. Wie geht man mit so viel Gegenwind um? "Da stehen wir drüber", betont sie nun in einem Interview.
Maria Riesch (40) musste für ihre neue Beziehung mit dem Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf (65) schon so manchen kritischen Kommentar einstecken. Denn dass er 25 Jahre älter und ein Stück kleiner ist, sorgte vor allem in den Sozialen Netzwerken für Aufsehen. Doch damit scheint sie gelassen umzugehen, wie sie im RTL-Interview erzählt.