Maria Riesch: So geht sie mit Kritik an ihrer neuen Beziehung um

Der neue Partner von Ski-Legende Maria Riesch ist 25 Jahre älter und einen halben Kopf kleiner als sie. Dafür prasselten auf das Paar viele hämische Kommentare ein. Wie geht man mit so viel Gegenwind um? "Da stehen wir drüber", betont sie nun in einem Interview.

Maria Riesch (40) musste für ihre neue Beziehung mit dem Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf (65) schon so manchen kritischen Kommentar einstecken. Denn dass er 25 Jahre älter und ein Stück kleiner ist, sorgte vor allem in den Sozialen Netzwerken für Aufsehen. Doch damit scheint sie gelassen umzugehen, wie sie im RTL-Interview erzählt.

"Man kann es nicht jedem recht machen" "Dank Social Media oder Internet generell meint jeder seinen Senf dazugeben zu müssen. Da sind auch mal nicht so schöne Sachen bei, aber da stehen wir drüber", sagt Riesch. Ein dickes Fell hat sie sich wohl auch im Zuge ihrer Karriere zugelegt. Früh lernte die Ski-Olympiasiegerin: "Man kann es nicht jedem recht machen. Nicht zu Herzen nehmen und lächeln und weitergehen."

Für das Paar seien die Unterschiede jedenfalls kein Problem, eine Beziehung auf Augenhöhe habe nichts mit der Körpergröße oder dem Alter zu tun. Die beiden verbindet laut Maria Riesch viel. "Wir sind beide sehr unkompliziert, reisen gerne", schwärmt sie. "Ich genieße es sehr, dass er dann auch wieder längere Zeit freihat. Es harmoniert alles sehr gut."

Da er als Traveling Operation Manager auf Kreuzfahrtschiffen viel unterwegs ist, reise sie ihm oft hinterher, damit sie gemeinsame Zeit verbringen können. Ein Umstand, den sie zu genießen scheint: "Ich durfte ihn begleiten und war in Ecken, die ich so noch nicht kannte: Island, Grönland. Das war wirklich wunderschön."

Ihre Ehe scheiterte nach 13 Jahren

Maria Riesch war zuvor mit Marcus Höfl verheiratet. Im August 2024 verkündeten sie ihre Trennung nach 13 Ehejahren, im Januar wurde die Ehe geschieden. Seit einigen Monaten ist nun Johann Schrempf der neue Mann an ihrer Seite. Markus Höfl fand nach 16 Jahren zurück zu seiner Ex-Freundin Marion Popp, mit der er einen Sohn hat.