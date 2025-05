Maria Kolesnikowa: Wallraff-Preis für inhaftierte belarussische Oppositionelle

1 Die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa wurde mit dem Wallraff-Preis ausgezeichnet. Foto: Ramil Nasibulin/BelTA/AP/dpa/Ramil Nasibulin

Maria Kolesnikowa, eine der wichtigsten Persönlichkeiten der belarussischen Opposition, ist seit 2020 in Haft. Nun bringt der Günter-Wallraff-Preis das Schicksal der 43-Jährigen, die früher in Stuttgart lebte, in Erinnerung.











Die in Belarus inhaftierte Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikowa und die belarussische Journalistenvereinigung werden in diesem Jahr mit dem Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte ausgezeichnet. Die Flötistin Kolesnikowa (43), die früher in Stuttgart lebte, war in ihre Heimat zurückgekehrt, um einen Wandel in dem von Machthaber Alexander Lukaschenko (70) autoritär geführten Land anzustoßen.