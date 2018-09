Maria H. Gesuchter Mann in Italien festgenommen

Von red/dpa 07. September 2018 - 13:32 Uhr

Vor ein paar Tagen ist die lange vermisste Maria H. aus Freiburg wieder aufgetaucht. Foto: dpa

Nach dem überraschenden Auftauchen von Maria H. meldet die Polizei nun die Festnahme des Mannes, mit dem die heute 18-Jährige damals verschwunden ist.

Freiburg - Der im Fall der jahrelang verschwundenen Maria H. aus Freiburg international gesuchte Mann ist in Italien festgenommen worden, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mitteilte. Dem aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen stammenden Mann wird vorgeworfen, im Mai 2013 mit dem damals 13 Jahre alten Mädchen verschwunden zu sein.

Offenbar sind die beiden zunächst nach Polen gereist. In Gorlice sei das ungleiche Paar nur kurz zusammen geblieben und habe dann getrennte Wege eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Mit einem Fahrrad und einem Zelt fuhr Maria H. nach eigenen Angaben alleine durch mehrere osteuropäische Länder und kam nach etwa drei Monaten in Italien an, wo sie seitdem wohnte. Sie habe sich mit Gelegenheitsjobs wie Fensterputzen oder Hilfe im Haushalt über Wasser gehalten. Vor etwa zwei Jahren habe sie in Italien eine Wohnung bezogen. Ihren Lebensunterhalt habe sie weiterhin durch Jobben finanziert.