1 Die Polizei sucht Zeugen eines Rasers auf einem Golfplatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Um dort mit seinem Auto zu driften, fuhr ein Unbekannter auf dem Rasen des Golfclubs in Marhördt hin und her. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.









Ein Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit seinen Driftübungen den Rasen eines Golfplatzes in Marhördt stark beschädigt. Wie die Polizei berichtet, soll der Vandale zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, auf dem Golfplatz des Golfclubs in Marhördt herumgefahren sein.