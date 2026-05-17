Margrethe II. im Krankenhaus: Familie besucht die dänische Königin

König Frederik X, Prinzessin Isabella und Prinzessin Benedikte haben Königin Margrethe II. im Krankenhaus besucht. Die 86-Jährige war zuvor wegen Herzkrämpfen eingeliefert worden und musste sich einem Eingriff unterziehen.

Königin Margrethe II. (86) ist im Krankenhaus von engen Angehörigen besucht worden. König Frederik X. (57) kam in Begleitung von Prinzessin Isabella (19), um seine Mutter zu sehen. Das berichtet unter anderem "Billed Bladet". Zudem wurde Prinzessin Benedikte (82) bei einem Besuch in der Klinik gesichtet. Im Anschluss gab sie ein beruhigendes Update: "Den Umständen entsprechend geht es ihr gut."

Zuvor hatte das dänische Königshaus bekannt gegeben, dass Margrethe wegen Herzkrämpfen in eine Klinik eingeliefert worden war. Sie sollte das Wochenende im Rigshospitalet in Kopenhagen verbringen, wo Ärzte sie weiter beobachten und untersuchen. Inzwischen bestätigte das Königshaus, dass ein Eingriff vorgenommen wurde: Bei einer Ballonangioplastie wurden verengte Herzkranzgefäße behandelt. Der Eingriff soll die Durchblutung des Herzens verbessern.

Margrethe wurde im April 86 Jahre alt

Das dänische Königshaus teilte mit, dass Margrethe weiterhin für einige Tage im Rigshospitalet bleiben wird. Zugleich bestätigten sie, dass es der Majestät gut gehe. Am 16. April hatte Margrethe noch ihren 86. Geburtstag gefeiert. Wenige Wochen später, am 6. Mai, besuchte sie lächelnd die St. Luke Foundation.

Wie die Zeitung "Politiken" berichtet, steht der nächste offizielle Termin am 23. Mai an. Ob Margrethe diesen wahrnehmen wird, ist bislang offen.

Viele gesundheitliche Probleme

Die 86-Jährige musste in den vergangenen Jahren wiederholt medizinisch behandelt werden. Vor drei Jahren wurde sie am Rücken operiert. Im Mai 2025 wurde Margrethe vorsorglich wegen einer schweren Erkältung in eine Klinik gebracht. Einige Tage später wurde sie wieder entlassen. Hinzu kommen chronische Beschwerden: Die Monarchin leidet an Arthrose in den Knien und wurde mehrfach operiert. Nach einem Treppensturz 2024 musste sie außerdem mit Beschwerden an der Halswirbelsäule behandelt werden.

Nach über 52 Jahren auf dem Thron dankte sie Anfang 2024 unerwartet ab und machte den Weg frei für ihren Sohn, König Frederik X.