Margrethe II. im Krankenhaus: Familie besucht die dänische Königin

König Frederik X, Prinzessin Isabella und Prinzessin Benedikte haben Königin Margrethe II. im Krankenhaus besucht. Die 86-Jährige war zuvor wegen Herzkrämpfen eingeliefert worden und musste sich einem Eingriff unterziehen.
Königin Margrethe II. (86) ist im Krankenhaus von engen Angehörigen besucht worden. König Frederik X. (57) kam in Begleitung von Prinzessin Isabella (19), um seine Mutter zu sehen. Das berichtet unter anderem "Billed Bladet". Zudem wurde Prinzessin Benedikte (82) bei einem Besuch in der Klinik gesichtet. Im Anschluss gab sie ein beruhigendes Update: "Den Umständen entsprechend geht es ihr gut."