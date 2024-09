Margot Robbie: Sie zeigt erstmals ihren Babybauch in der Öffentlichkeit

1 Margot Robbie bei der Premiere von "My Old Ass" begleitet von ihrem Ehemann Tom Ackerley und den anderen beiden Produzenten Bronte Payne und Josey McNamara. Foto: getty/[EXTRACTED]: Amanda Edwards/Getty Images

Margot Robbie hat wohl genug vom Spiel mit der Gerüchteküche. Bei der Premiere von "My Old Ass" in Los Angeles zeigte sie sich in einem hautengen Kleid - und präsentierte so für alle Welt sichtbar ihren Babybauch.











Margot Robbie (34) hat sich erstmals mit Babybauch bei einem öffentlichen Auftritt auf dem roten Teppich gezeigt. Am Montag (9. September) besuchte die schwangere Schauspielerin gemeinsam mit Ehemann Tom Ackerley (34) die Premiere des Films "My Old Ass" in Los Angeles. Das Ehepaar fungiert mit der gemeinsamen Firma LuckyChap Entertainment als Co-Produzent der Komödie mit Maisy Stella (20) und Aubrey Plaza (40) in den Hauptrollen.