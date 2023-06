1 Schauspielerin Margit Carstensen lebt nicht mehr. (Archivbild) Foto: dpa/Annette Riedl

Groß, schlank und zerbrechlich spielte Margit Carstensen oft rätselhafte und geheimnisvolle Frauen. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 83 Jahren gestorben.









Sie gehörte zu den großen Fassbinder-Stars: Die Schauspielerin Margit Carstensen ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Heide (Schleswig-Holstein), wie ihre Agentin unter Berufung auf die Familie am Freitag mitteilte.