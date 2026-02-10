Die Klassenassistenzen an der Margarete-Steiff-Schule hat die Stadt Stuttgart ab Januar gestrichen. Der Träger KBV soll aber für erbrachte Leistungen in dem Monat sein Geld erhalten.
Die Stadt Stuttgart hält an der Entscheidung fest, die Klassenassistenzen an der Margarete-Steiff-Schule abzuschaffen. Der Beschluss war im Rahmen der Haushaltsplanberatungen gefallen und betrifft nur das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Dort hat der Großteil der Kinder einen Assistenzbedarf.