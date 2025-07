Lehrermangel an SBBZ: Ministerin stellt sich Schülerfragen

1 Ministerin Theresa Schopper besucht eine Diskussionsrunde an der Margarete-Steiff-Schule. Foto: dpa/Weißbrod; Thomas Krämer

Die personelle Lage an der Margarete-Steiff-Schule hat sich zugespitzt, darum geht es in einer aktuellen Podiumsdiskussion. Die Aufregung ist groß, denn auch Theresa Schopper kommt.











Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind besonders vom Lehrkräftemangel betroffen – in diesem Schuljahr hat sich die Lage auch an der Margarete-Steiff-Schule deutlich verschärft. Das Bildungszentrum besuchen Kinder mit Förderbedarf in der motorischen und körperlichen Entwicklung. „Die derzeitige Situation bedroht unser Recht auf Bildung“, heißt es nun in einer von Schülersprecher Marvin Schwarze mitunterzeichneten Mitteilung, in der auf eine Podiumsdiskussion an diesem Donnerstag, 17. Juli, aufmerksam gemacht wird. Diese hat die Schülervertretung organisiert, um Fachleuten die eigenen Bedürfnisse und Wünsche klarzumachen und ihre Sorgen mitzuteilen. Davon hat auch Kultusministerin Theresa Schopper erfahren – und laut Schulleiterin Marita Lang ihr Kommen angekündigt. Schopper ist der prominenteste Gast. Die Runde ist von 18.30 bis 20 Uhr in der Schule, Hengstäcker 6, angesetzt. Zugesagt haben zudem Vertreter von Stadt, Schulamt, Lehrerverbänden, Gemeinderat und Landtag. Unter anderem haben die Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Jennifer Langer, sowie die Geschäftsführerin des Landesverbands für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung, Jutta Pagel-Steidl, ihr Kommen angekündigt. Von schulischer Seite nehmen zwei Schülervertreter, die Schulleiterin Marita Lang, Lehrkräfte und die Elternbeiratsvorsitzende Verena Herfter teil. Interessenten werden gebeten, sich unter annika.sum@bw.schule anzumelden.