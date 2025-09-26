Maren Kroymanns Heimatbesuch: Kroymanns Kindheit in Tübingen – „Du gehörst niemandem“

Bevor Maren Kroymann zu einer der erfolgreichsten, politischsten Entertainerinnen wurde, wuchs sie in Tübingen auf. Auf ihrem jüngsten Erinnerungs-Stadtbummel haben wir sie begleitet.
Ein Augenblick der Stille. Maren Kroymann steht vor ihrem Elternhaus in der Tübinger Münzgasse. Der Anblick der Fassade scheint Erinnerungen wachzurufen – und die als selbstbewusst bekannte Kabarettistin ist sichtbar berührt. Erst glaubt man, einen Anflug von Verletzlichkeit an ihr wahrzunehmen. Dann, als sie etwas später im Treppenhaus steht: ein Lächeln. „Das war die schönste Wohnung meines Lebens“, sagt sie und zeigt auf den Grundriss, der an der Wand hängt. Vom Balkon aus könne man bis zur Salmendinger Kapelle schauen. Man sehe das Evangelische Stift, den Galgenberg, den Bergfriedhof. „Da liegen meine Eltern.“