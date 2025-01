Marek Miara in Stuttgart: Experte für Wärmepumpen begegnet Mythen mit Fakten

1 Eine Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Energie, die zum Heizen benutzt werden kann. Aus einer eingesetzten Kilowattstunde werden so drei oder mehr. Foto: Imago/Robert Poorten

Stuttgarter interessieren sich nicht für die Wärmepumpe? Von wegen. Ein Termin mit dem führenden Fachmann Marek Miara füllt alle drei Säle im Rathaus. Er gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.











Um das Klimaziel bis 2035 zu erreichen, müssten in Stuttgart 3500 Wärmepumpen im Jahr installiert werden. 2024 hat die Stadt gerade einmal 305 Förderanträge bewilligt. Haben die Stuttgarter kein Interesse an Wärmepumpen? Kann man so nicht sagen. Zu einer Veranstaltung am Dienstagabend im Rathaus sind Hunderte gekommen. Die 300 Plätze im Großen Sitzungssaal waren sofort belegt, also sind auch der Mittlere und der Kleine Saal für eine Videoübertragung geöffnet worden. Grund für den Zustrom war sicher auch der Gast: der Wärmepumpen-Papst Marek Miara, anerkannter Experte vom Fraunhofer ISE in Freiburg. Wir fassen zusammen.