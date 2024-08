Mare of Easttown-Star: Kate Winslet dreht schon wieder Serie

1 Kate Winslet geht wieder in Serie. Foto: Brent Perniac/AdMedia/ImageCollect.com

Ihre letzte Serie "The Regime" war eine Enttäuschung für die erfolgsverwöhnte Kate Winslet. Nun hat die "Titanic"-Darstellerin ihre nächste Serienhauptrolle eingetütet. In "The Spot" spielt sie eine Chirurgin, die für einen Unfalltod verantwortlich sein könnte.











Ihre erst vor wenigen Monaten gestartete Serie "The Regime" fiel bei der Kritik durch und ging bei den Emmy-Nominierungen leer aus. Nun hat sich Kate Winslet (48) hat ihren nächsten Serienpart gesichert. Wie US-Medien wie "The Hollywood Reporter" berichten, spielt die "Titanic"-Darstellerin die Hauptrolle in "The Spot". Der US-Streamingdienst Hulu hat sich die Rechte an der Serie gesichert. Kate Winslet produziert mit ihrer Firma Juggle Productions auch das Projekt.