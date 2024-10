1 Die Blicke sprechen Bände: Trainer Marco Wildersinn (re.) und seine Spieler mussten in Freiberg eine schwierige Phase überstehen. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers laufen Gefahr, den Anschluss zur Spitze zu verlieren. Wo sieht Trainer Marco Wildersinn vor dem Spiel gegen seinen Ex-Club TSG Hoffenheim II Luft nach oben? Warum verliert sein Team regelmäßig die Spielkontrolle?











Nach drei sieglosen Regionalligaspielen in Serie wollen die Stuttgarter Kickers an diesem Freitag (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen die TSG Hoffenheim II wieder zurück in die Erfolgsspur. Für Trainer Marco Wildersinn ist es ein besonderes Spiel.