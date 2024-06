Beim 3:0-Testspielsieg gegen Nordmazedonien zeigt sich Kroatien bereits in EM-Form. Ein Ex-VfB-Spieler sorgt für den Schlusspunkt.

Der WM-Dritte Kroatien hat sich mit dem fünften Sieg in Folge auf die Fußball-EM eingestimmt. Das Team von Trainer Zlatko Dalic bezwang im vorletzten Test Nordmazedonien souverän mit 3:0 (2:0).

Der Wolfsburger Lovro Majer traf doppelt (10. und 45.). Für den Endstand sorgte der eingewechselte Marco Pasalic (79.) mit seinem Premierentor im Trikot der kroatischen Nationalmannschaft. Der 23-Jährige von HNK Rijeka hatte zwischen 2019 und 2021 beim VfB Stuttgart II gespielt – und in 52 Spielen 14 Tore erzielt.

Kroatien mit schwerer Vorrundengruppe

Noch ohne ihren Superstar Luka Modric, der nach dem Champions-League-Triumph mit Real Madrid erst später zur Mannschaft stößt, hatten die Kroaten das Spiel in Rijeka schon früh im Griff. Nach der Führung ließen die Gastgeber nur wenig zu und bestimmten das Spielgeschehen.

Zum Abschluss der Vorbereitung trifft der Vizeweltmeister von 2018 am Samstag (18.45 Uhr) in Oeiras auf Portugal. Bei der EURO sind Spanien, Albanien und Italien die Gegner in der Gruppe B.