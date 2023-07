1 Auch Marco-Oliver Luz war auf der Intensivstation und wurde intubiert. Er lag zudem 16 schmerzhafte Stunden am Tag auf dem Bauch, um seine Lunge zu schonen. Foto: dpa/Claudio Furlan

Marco-Oliver Luz, der Bezirksvorsteher in Stuttgart-Degerloch, ist nach schwerer Covid-Erkrankung zurück in seinem Amtszimmer. Seine Geschichte klingt wie eine Warnung für all jene, die das Coronavirus auf die leichte Schulter nehmen.









Degerloch - Corona-Leugner haben in Deutschland Hochkonjunktur. Obwohl die Infektionszahlen seit Kurzem wieder steigen, trafen sich in Berlin am vergangenen Wochenende Tausende Menschen, darunter viele aus Baden-Württemberg, um ein vermeintliches „Ende der Pandemie“ zu verkünden. Über derlei Realitätsverweigerung kann Marco-Oliver Luz nur den Kopf schütteln. Denn der Bezirksvorsteher von Degerloch weiß aus persönlicher Erfahrung, dass das Coronavirus alles andere als harmlos ist.