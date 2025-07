Marco Girnth: Darum verlässt der Schauspieler SOKO Leipzig

Das "SOKO Leipzig"-Urgestein Marco Girnth verabschiedet sich mit der 26. Staffel von der ZDF-Serie - auf eigenen Wunsch, wie die Produktion der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte. Seinen letzten Drehtag hat er bereits absolviert.

Seit 2001 verkörpert Marco Girnth (55) den Kriminaloberkommissar Jan Maybach in der beliebten ZDF-Krimireihe "SOKO Leipzig". Doch bald ist Schluss: Am 8. Juli wurde bekannt, dass der Schauspieler nach mehr als zwei Jahrzehnten und mehr als 500 Folgen aus der Serie aussteigt.

Und Marco Girnth hat die Dreharbeiten auch schon beendet. "Am 7. Juli 2025 stand er zum letzten Mal als Kommissar Jan Maybach vor der Kamera", heißt es in einem Statement aus der Produktion gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news.

Er will sich neuen Projekten widmen

Der Schauspieler möchte mit 55 Jahren noch einmal andere Aufgaben angehen. Er verlasse die Serie "auf eigenen Wunsch, um sich neuen Projekten zu widmen", wie es weiter heißt. UFA Mitte Produzentin Katharina Rietz wird mit den Worten zitiert: "Die UFA dankt Marco sehr für seinen jahrelangen Einsatz als Jan, für sein großartiges Engagement und sein Mitwirken an der Rolle und in der Produktion und wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine neuen Abenteuer!"

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich aber noch auf einige Abende mit Girnth als Jan Maybach freuen: Denn er soll in der kommenden 26. Staffel noch "in mehreren Folgen" zu sehen sein. Wie das ZDF spot on news mitteilte, soll die Staffel im Herbst starten und bis Frühjahr 2026 laufen. Wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Durch "Unter uns" wurde er bekannt

Seine Schauspielkarriere startete der gebürtige Düsseldorfer, der zunächst Rechtswissenschaften studierte, in der RTL-Serie "Unter uns". Von 1995 bis 1998 spielte er darin Sven Rusinek. Im Anschluss war er in vielen Fernsehproduktionen zu sehen, etwa "Gegen den Wind" und "Berlin, Berlin". Bei "SOKO Leipzig" war er ab der ersten Folge dabei. Die Krimiserie ist der erste Ableger von "SOKO 5113" und lief zunächst im Vorabendprogramm. In der dritten Staffel wurde sie wegen guter Einschaltquoten auf Freitagabend, 21:15 Uhr, verlegt.