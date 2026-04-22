Aus Freiburg in die Bündner Alpen: Marcel Skibba ist einer der erfolgreichsten Köche der Schweiz – wie er wurde, was er ist, und warum er vor einer Sous-Chefin Angst hatte.
Hinter jedem erfolgreichen Koch steht meist ein sehr guter Sous-Chef. Das weiß jeder in der Branche. Vor allem, seit Köche mehr als bloß Köche sind: seit sie Fernsehsendungen moderieren, auf Quizsesseln sitzen, Pfeffersoßen, Olivenöle, Popcorn auf den Markt bringen und Franchiserestaurants eröffnen, braucht es ein gutes Team, das im Restaurant die Stellung hält. Eigentlich aber sind die meisten Köche nicht dafür da, im Fernsehen aufzutreten, lustige Talks zu halten, sie wollen in allererster Linie kochen. Den Gästen eine gute Zeit bieten. Viele Menschen, deren Beruf in der Küche ist, die dort bleiben wollen – und nicht einmal hinaus in den Gastraum.