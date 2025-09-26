Marc-Uwe Kling: So holprig war sein Start als Künstler

Der "Die Känguru-Chroniken"-Autor und Satiriker Marc-Uwe Kling erinnert sich an seine bescheidenen Anfänge: Sein erstes Soloprogramm brachte ihm gerade mal einen Euro Gewinn ein. Trotz Bestseller-Erfolgen ist der 43-Jährige jedoch bis heute sparsam geblieben.
Marc-Uwe Kling (43) kennt das Gefühl, wenn jeder Euro zählt. Der Autor von "Die Känguru-Chroniken" hat seine bescheidenen Anfänge nicht vergessen - obwohl seine Bücher mittlerweile Bestseller sind und sogar verfilmt wurden. "Über Geld habe ich vor allem gelernt, dass es knapp war", erzählt Kling jetzt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Diese Prägung aus der Kindheit steckt ihm offenbar noch heute in den Knochen: "Das trägt man auf jeden Fall mit sich rum. Ich habe immer noch totale Probleme, ein Taxi zu nehmen."