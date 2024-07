Marc Terenzi über Liebesaus: Manchmal ist es besser zu gehen

1 Marc Terenzi und Verena Kerth haben ihre Trennung bestätigt. Foto: imago images/Torsten Helmke

Nachdem Verena Kerth die Trennung von Marc Terenzi bestätigt hat, meldet sich nun auch der Sänger zu Wort. In einem Statement erklärt er: "Ich habe mich vor rund zwei Monaten von Verena getrennt."











Verena Kerth (43) hat am Donnerstag (25. Juli) bestätigt, dass sie und Sänger Marc Terenzi (46) kein Liebespaar mehr sind. "Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr", schrieb die Moderatorin in einem Statement in ihrer Instagram Story. Sie habe lange zu dem Liebesaus geschwiegen, da sie etwas Abstand gebraucht habe, "um mich neu zu ordnen. Die vergangenen knapp zwei Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat." Marc Terenzi schilderte nun dem Sender RTL seine Sicht der Dinge.