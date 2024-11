Marc Terenzi: Sein neues Leben in der Türkei

1 Marc Terenzi hat schwierige Jahre hinter sich. In der Türkei will er neue Energie schöpfen. Foto: imago/STAR-MEDIA

Manchmal ist etwas Abstand nicht schlecht. Nach der schwierigen Trennung von Verena Kerth und dem Aufenthalt in einer Suchtklinik soll Marc Terenzi seit Anfang November in der Türkei leben. Dort will er mit Unterstützung eines alten Bekannten zu neuen Kräften finden.











Link kopiert



Marc Terenzi (46) will nach seinem Entzug offenbar ein neues Leben in der Türkei beginnen. Wie "Bild" berichtete, habe der Sänger nach seiner Therapie in einer Berliner Klinik Deutschland verlassen. Er lebe seit Anfang November in der Türkei, bei der Familie seines besten Freundes.