Marc Terenzi: Sänger vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung freigesprochen

Der Sänger Marc Terenzi (46) ist vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung an seiner Ex-Verlobten Verena Kerth freigesprochen worden. „Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit klären, ob das passiert ist“, sagte Amtsrichterin Lena Dammann. Deshalb heiße es in diesem Fall: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten einen Freispruch gefordert.