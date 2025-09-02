Sofia Coppola hat ihrem engen Freund Marc Jacobs eine Doku gewidmet. Den Film "Marc by Sofia" haben die beiden nun in Venedig vorgestellt. Bei der Premiere zeigten sie sich innig auf dem roten Teppich.
Sofia Coppola (54) zeigte sich gemeinsam mit Marc Jacobs (62) bei der Premiere von "Marc by Sofia" bei den Filmfestspielen von Venedig. Die Filmemacherin und der Designer posierten am Dienstag auf dem roten Teppich Arm in Arm für die Fotografen. Coppola trug eine elegante Robe mit schwarzem Blumenmuster, Jacobs setzte auf einen Komplett-Look in Schwarz und kombinierte dazu eine schwarze Schleife im Haar, Ballerinas und ein auffälliges Nageldesign.