Marc-André ter Stegen: Holt Guardiola den Nationaltorwart in die Premier League?

Wechselt Marc-André ter Stegen nach England?

Marc-André ter Stegen wurde in Barcelona zur Nummer drei unter den Torhütern. Ein Jahr vor der WM könnte ihm ein Wechsel helfen, angeblich hat ein Top-Verein Interesse.











Star-Trainer Pep Guardiola von Manchester City will den deutschen Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen Medienberichten zufolge nach England holen. Der 33-Jährige vom FC Barcelona sei Guardiolas Wunschkandidat, um den bisherigen Stammkeeper Ederson zu ersetzen, der mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die italienische Serie A liebäugele, berichteten die katalanische Zeitung „El Nacional“ und andere Medien in Spanien. Der City-Coach habe bereits erste Gespräche geführt, hieß es.