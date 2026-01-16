Marc-André ter Stegen: Deutscher Nationaltorwart vor Wechsel zum FC Girona

Der deutsche Nationaltorwart steht vor einer Leihe zu einem Abstiegskandidaten. Ein Abschluss des Deals wird für die kommende Woche erwartet.
Der Wechsel von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona steht offenbar vor dem Abschluss. Berichten spanischer Medien und verschiedener Transferexperten zufolge soll der 33-Jährige sich mit dem Abstiegskandidaten über eine Leihe bis Saisonende geeinigt haben. Nun seien noch letzte Details zwischen den beiden Klubs zu klären, ein Abschluss des Deals werde für die kommende Woche erwartet.