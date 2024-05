1 Einem 29 Jahre alten Feuerwehrmann wird vor dem Landgericht Heilbronn der Prozess wegen Totschlags gemacht. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Prozess um den Tod einer Marbacher Feuerwehrfrau neigt sich langsam dem Ende zu. Am zehnten Tag hat die erste von drei Sachverständigen ihr Gutachten vorgetragen. Eine Chemikerin des Landeskriminalamtes kam zu dem Schluss, dass der Brand im Eisenachweg in Marbach am 6. August vergangenen Jahres absichtlich gelegt wurde. „Es war kein technischer Defekt, wir haben an einem elektrischen Kabel Lichtbogenschmelzspuren entdeckt, die auf einen Brand hindeuten“, erklärte sie.