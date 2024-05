1 Chillen auf neuen Möbeln am König-Wilhelm-Platz. Auf Facebook gibt es dafür wenig Zustimmung. Foto: Avanti/Ralf Poller

Auch wenn die Sitzgelegenheiten am König-Wilhelm-Platz in Marbach nur temporär sind, wird in den sozialen Medien heftig darüber diskutiert. Dass dadurch Parkplätze wegfallen, stößt manchen sauer auf.











Nach der Diskussion um den Standort für den samstäglichen Wochenmarkt der Schillerstadt wird in der Facebook-Gruppe Marbach am Neckar seit ein paar Tagen auch ausgiebig über die neue Möblierung am König-Wilhelm-Platz diskutiert. Allerdings nicht wirklich kontrovers, denn die Mitglieder, die sich äußern, sind sich einig: Die Sitzgelegenheiten stehen am falschen Platz und nehmen zudem Parkplätze weg.