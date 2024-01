Marbacher kandidiert in Großerlach: Aufregung um eine Rede

Marbacher kandidiert in Großerlach

1 Kevin Dispan hat sich bei den Großerlachern entschuldigt. Foto: privat

Sechs Bewerber werden bei der Wahl zum neuen Bürgermeister in Großerlach am 28. Januar auf dem Wahlzetteln stehen. Einer von ihnen kommt aus Marbach. Nun gab es Aufregung um eine Rede, die er hielt.











Link kopiert



Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als würde sich nur ein einziger Kandidat auf die Nachfolge von Christoph Jäger bewerben wollen. Jäger steht nach 24 Jahren als Bürgermeister von Großerlach nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Kurz vor dem Bewerbungsschluss in der 2600-Seelen-Gemeinde im Schwäbischen Wald haben sich dann plötzlich noch fünf weitere Personen nominieren lassen. Auch wenn zwei zwischenzeitlich wieder ihren Rückzug erklärt haben, werden am 28. Januar insgesamt sechs Bewerber auf dem Wahlzettel stehen.