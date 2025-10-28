Jens Eisenmann aus Marbach-Rielingshausen (Kreis Ludwigsburg) baut hunderte Kürbissorten an. Damit lassen sich leckere Gerichte zaubern, auch unerwartete.
Jetzt, kurz vor Halloween, werden auch in Deutschland wieder tausendfach Kürbisse ausgehöhlt und freche Grimassen in die robusten Schalen geschnitzt. In kaum einem Kochbuch darf zudem ein Rezept fehlen, das auf dem Fleisch der melonenartigen Früchte basiert. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Kürbisse zwischen Kiel und Konstanz als Schweinefutter verschrien waren. „Es hieß früher immer: das kann man nicht essen“, sagt Jens Eisenmann schmunzelnd. Der Rielingshäuser Obstbauer beweist seit bald drei Jahrzehnten, dass solche Vorurteile Quatsch sind. Und als wohl größter Kürbiszüchter im Landkreis Ludwigsburg weiß er so gut wie kaum jemand sonst, wovon er redet.