Marbach: Zuschuss für bürgerschaftliches Engagement

Marbach erhält für eine neues Projekt 106 000 Euro Fördergeld. Was genau hat die Stadt damit vor?
Die Bewilligung wurde sehnlichst erwartet – jetzt ist sie da. Marbachs Bürgermeister Jan Trost und Andrea von Smercek, die als Zuständige der Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement die Fördergelder für das Projekt „Aufbau einer Sorgenden Gemeinschaft in Marbach am Neckar“ beantragt hat, sind glücklich darüber, dass die Schillerstadt eine erneute Zusage erhalten hat, um das Zusammenleben vor Ort weiter voranzutreiben.