4 Das Glas der Eingangstür des Drogeriemarktes ist gesprungen. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Am Samstagabend wirft ein Unbekannter einen Sprengsatz auf die Tür eines Drogeriemarktes in Marbach und erschreckt die Bürger. Erst in der Nacht zuvor waren Polizei und Feuerwehr zum Großeinsatz ausgerückt.

Marbach - Ein lauter Knall hallte am Samstagabend um 22.05 Uhr durch Marbach und hat die Menschen in der Schillerstadt erneut in Aufregung versetzt. Kein Wunder. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte ein 42-Jähriger mehrere Brandanschläge auf private und öffentliche Gebäude verübt und für ein Großaufgebot an Rettungskräften in der Marbacher Altstadt gesorgt. Er sitzt inzwischen in Haft.

Knapp 24 Stunden später dann eine Explosion, die offenbar nicht nur in der Schillerstadt, sondern auch in Benningen und sogar in Murr zu hören war. Das berichten Mitglieder der Facebook Gruppe „Die Marbacher“. Kurz darauf ist klar: Ein bislang unbekannter Täter hat einen Sprengsatz auf die Eingangstür des Drogeriemarktes Müller geworfen. Überall liegen Scherben. In der Mitte der Tür klafft ein großes Einschlagsloch. Um was für einen Sprengsatz es sich gehandelt hat, kann die Polizei noch nicht sagen. Der entstandene Schaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die Feuerwehr Marbach war mit vier Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort und kontrollierte das Gebäude. Außerdem war die Polizei mit zwei Streifen und dem Kriminaldauerdienst an der Einsatzstelle. In und um Marbach wurden mehrere Streifen zur Fahndung des flüchtigen Täters eingesetzt.

Drogeriefiliale bereits mehrfach das Ziel von Einbrechern

Es ist nicht das erste Mal, dass der Drogeriemarkt am Eingang zur Fußgängerzone das Ziel blinder Zerstörungswut oder aber das Ziel von Einbrechern, die letztlich aber scheiterten, geworden ist. Im März 2019 hatte ebenfalls ein lauter Knall die Menschen in Marbach an einem späten Montagabend erschreckt. Offenbar, so die Aussage der Polizei damals, wollten sich die unbekannten Täter den Weg in den Drogeriemarkt freisprengen. Die Polizei hatte damals am Tatort Reste eines Knallkörpers sowie Steinchen gefunden. Die Tat im März 2019 war aber nicht die einzige: In der Vergangenheit ist die Drogeriefiliale schon öfter das Ziel von Einbrechern gewesen.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter dem zentralen Hinweistelefon 0800-1100225 mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.