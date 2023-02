1 Gartenhütten sind ein beliebtes Ziel von Einbrechern. Foto: dpa/Lukas Barth

Reiche Beute haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Sonntag im Marbacher Teilort Rielingshausen gemacht. E-Bikes und teure Werkzeuge fielen ihnen in die Hände.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gleich zwei Mal haben Einbrecher am Wochenende im Marbacher Teilort Rielingshausen zugeschlagen. In der Nacht zum Sonntag hebelten Unbekannte die Türen eines Gartenhauses in der Hauptstraße auf und entwendeten daraus zwei braune E-Bikes des Herstellers Cube. Pech für die Einbrecher: Die Akkus fehlten, da die Besitzer diese zum Zeitpunkt der Tat gerade aufluden. Der Wert der Räder an sich beträgt aber dennoch jeweils rund 3500 Euro.

In demselben Zeitraum wurde in der Kelterstraße eine weitere Gartenhütte aufgebrochen. Die Beute bei dieser Tat: Insgesamt vier Kettensägen und zwei Werkzeuge mit einem Gesamtwert von etwa 3200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 44 / 90 00 oder marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu wenden.