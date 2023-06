Ein 13- und ein 14-Jähriger sind am Samstagabend in Marbach von einer Gruppe Jugendlicher ausgeraubt worden. Die beiden Jüngeren wurden dabei unter anderem mit einem Messer und einem Teleskopschlagstock bedroht. Wie die Polizei mitteilt, wurden ein 15- und ein 17-Jähriger bereits kurz nach der Tat festgenommen.

Der 15-Jährige zieht ein Messer und bedroht die beiden Jüngeren

Nach bisherigen Ermittlungsstand hatten sich der 13- und der 14-Jährige gegen 18 Uhr am Busbahnhof aufgehalten, als sie von dem 15-Jährigen angesprochen und aufgefordert worden waren, ihm und seinen fünf Freunden zu folgen. Gemeinsam ging die Gruppe zum Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Rielingshäuser Straße. Dort eskalierte die Situation schließlich: Der 15-Jährige zog ein Messer und forderte die beiden Jüngeren auf, ihm ihre Taschen zu geben. Seinem 17-jährigen Begleiter drückte er unterdessen einen Teleskopschlagstock in die Hand, den dieser einsteckte. Die beiden eingeschüchterten Jugendlichen taten wie ihnen geheißen: Der 17-Jährige durchsuchte daraufhin die Bauchtasche des Jüngsten, gab ihm sogar sein Smartphone und den Geldbeutel wieder zurück, behielt aber das enthaltene Geld sowie die Tasche selbst. Dem 14-Jährigen nahmen die beiden dessen kabellose Kopfhörer ab.

Die vier weiteren Jungen, die mit dem 15- und dem 17-Jährigen unterwegs waren, beteiligten sich nicht an der Tat. Die Flucht trat die Gruppe dann aber wieder geschlossen an, woraufhin die beiden Beraubten sofort die Polizei riefen. Die Beamten entdeckten die Gruppe in einem wartenden Bus am Busbahnhof, welchen sie umstellten und anschließend den 15- und den 17-Jährigen festnahmen. Die geraubten Gegenstände sowie der Schlagstock und ein Messer wurden beschlagnahmt. Später wurden die beiden Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.