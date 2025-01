Marbach: Jugendliche fordern Nudelbox – und schlagen auf Gleichaltrige ein

1 Die 14-Jährigen retteten sich auf die Polizeidienststelle. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Zwei 14-Jährige hatten sich am Freitag in Marbach einen Imbiss am König-Wilhelm-Platz gegönnt. Zwei Gleichaltrige forderten kurz darauf die Nudelboxen ein. Als die beiden dem nicht nachkommen wollten, hagelte es Schläge. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.











Ein Streit zwischen Jugendlichen um Nudelboxen ist in Marbach am Freitagnachmittag gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei 14-Jährige gegen 13.20 Uhr an einer Bushaltestelle am König-Wilhelm-Platz gesessen und einen schnellen Imbiss zum Mittag verspeisen wollen. Zu ihnen stießen ein 13- und ein 14-Jähriger, die einen Anteil an der Nudelbox forderten.