1 In der Klemme: Ein Kastenwagen in Marbach steckt in einem Gerüst fest. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Ein Lieferwagen nimmt die Kurve in einer Parkhauszufahrt zu optimistisch und bleibt stecken. Das hat auch für die parkenden Autos dort Folgen.

Marbach - Ein Kastenwagen hat sich am Freitag in einem Baugerüst in Marbach (Kreis Ludwigsburg) verkeilt. Laut Polizei fuhr ein 41-Jähriger gegen 17.49 Uhr die Steinerstraße entlang und war gerade im Begriff, die Einfahrt eines dort gelegenen Parkhauses anzusteuern. Im Bereich der Einfahrt verkeilte sich dessen Fahrzeug allerdings mit dem dort angebrachten Baugerüst.

Mit Hilfe der Feuerwehr Marbach, die mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war und dem Technischen Hilfswerk, das ein Fahrzeug und drei Helfer entsandt hatte, sowie Verantwortlichen der Gerüstbaufirma wurde die Situation zunächst gemeinsam vor Ort begutachtet. Fachpersonal nahm die Statik dabei in Augenschein und kam zu dem Schluss, dass keine Einsturzgefahr bestehe. Allerdings soll das Fahrzeug zunächst eingeklemmt stehen bleiben.

Der Grund: Die Gerüstfirma baut das Baugerüst am Samstag ab. Hierzu werden derzeit zusätzliche Stützen angebracht, um die Konstruktion abzusichern. Die Unfallstelle bleibt daher bis zum Samstagmorgen komplett abgesperrt. Die Polizei brachte im Parkhaus Hinweisschilder an, damit die Fahrzeuge dort problemlos hinausfinden. Die Zufahrt zum Parkhaus bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Der Sachschaden am Baugerüst beläuft sich, die Abbauarbeiten eingerechnet, laut Polizei auf etwa 10.000 Euro. Den Schaden am Kastenwagen schätzt sie ebenfalls auf 10.000 Euro.