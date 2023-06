Mondschein ist der Neue. Der Neue nämlich im Mayer-Weintrio der Marbacher Winzer. Streng geheim blieb sein Name bis zu seiner feierlichen Verkündung am Freitagabend. Heuer wird in Marbach der 300. Geburtstag des Astronomen, Mathematikers und Kartografen gefeiert. Ähnlich wie sein Namensgeber vereint der Wein bodenständig Schwäbisches mit dem Duft der großen weiten Welt. „Es ist eine Cuvée aus Kerner und Sauvignon blanc“, verrät die freundliche Dame am Stand der Weingärtner. Die französische Rebsorte sorge für das besondere Bukett, und tatsächlich erinnert es an den Duft weißer Rosen. Honigfarben leuchtet der Wein im Glas in der Abendsonne, und er will mit Bedacht getrunken sein. Weich schmeckt er und ausgewogen zwischen fruchtigen Aromen und etwas herberen Anteilen, die seine Abstammung vom württembergischen Riesling ahnen lassen.

Burgplatz brechend voll

Das Publikum hat sich Zeit gelassen mit dem Besuch der Mayer-Laube an der Burgmauer. Am heißen Samstagnachmittag hatte noch kaum jemand den Weg dorthin gefunden. „Gestern Abend war hier aber richtig viel los, da war es nicht so heiß“, erinnert sich Andrea Hahn, die am Wochenende überall aktiv ist, an den Freitag. Nun aber haben sich im lauschigen Geviert viele Weinliebhaber eingefunden. Sie goutieren aber auch das deftige kulinarische Angebot mit Flammkuchen oder einfach einer Roten Wurst im Brötchen. Manche lassen sich an der Weinlaube zu den Rebsorten in den verschiedenen Cuvée-Weinen beraten. Andere nehmen lieber selbst einen Probierschluck, bevor sie sich entscheiden. Natürlich ist der Neue auch jetzt in aller Munde. „Ein Glas Mondschein, bitte“, hört man immer wieder am Stand. „Hast du ihn schon probiert?“, fragt eine Frau ihre Freundin. „Ja, gleich gestern“, antwortet die.

Kulturelles Begleitprogramm

Das Begleitprogramm greift die Themen Wein und Weltall auf. Statt „Peterchens Mondfahrt“ gibt es „Die Olchis – das große Weltraumabenteuer“, dargeboten von Mitarbeitern der Stadtbücherei. Andrea Hahn und als Gast der bekannte Sprecher Götz Schneyder verlesen lustige Texte zum Thema „Wein“ unter anderem von Achim von Arnim und Thaddäus Troll. Fabian Friedl singt beim Marbacher Song-Abend nicht selbst, sondern lässt Pop-Größen wie Michael Jackson vom „Moonwalk“ singen.

Den ganzen Tag über ist auf der Schillerhöhe beim Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt eine Menge los. Am Nachmittag sind restlos alle Parkplätze in der Umgebung belegt. Kein Wunder, denn vom Bürstenbinder über Hundeleinen-Hersteller, Verkäufer von Damenmoden, Seifen, Schmuck oder Holzspielzeug sind zusätzlich zu den Töpfereien die verschiedensten Kunsthandwerker vertreten. Ihre Stände haben so breite Zwischengänge, dass die Besucher auch mit Hunden, Kindern oder Rollatoren in Ruhe unter den schattigen Bäumen flanieren können. Etliche Aussteller haben schon seit vielen Jahren einen Stand auf der Schillerhöhe. Andere bereisen viele Märkte in der Republik und sind etwa aus Niederbayern, Köln oder Dortmund gekommen. Am späteren Nachmittag mischen sich Klänge des neu erfundenen Holz-Saxofons mit dem einer Okarina und den Stimmübungen der Sopran-Solistin mit dem mächtigen „O Fortuna“ Abschlusschor der Generalprobe zum Konzert mit Carl Orffs „Carmina Burana“ in der Stadthalle.

Läden haben am Sonntag offen

Auch am sonnigen Sonntag war in ganz Marbach viel geboten. Der Töpfermarkt war wieder geöffnet, ebenso die Mayer-Laube. Dort gab es am Nachmittag auf der Bühne Ballett-Vorführungen und Tänze zum Mitmachen. Viele nutzten den sonnigen Sonntag in den geöffneten Geschäften auch gern als zusätzlichen ruhigen Shopping-Tag.