Marbach erhöht Grundsteuer massiv: „Die zahlen jetzt deutlich mehr“ – Druck auf Grundstückseigentümer wächst

Marbach (Kreis Ludwigsburg) erhöht die Grundsteuer B drastisch, um die klammen Kassen zu füllen. Besonders Eigentümer unbebauter Grundstücke spüren den Druck. Was steckt dahinter?
Die dramatische Haushaltslage wird dadurch nicht beseitigt, aber zumindest ein wenig gelindert. Die Stadt Marbach hat die Grundsteuer B zum neuen Jahr von 200 auf 220 Prozentpunkte erhöht. Dadurch sollen knapp 270.000 Euro pro Jahr mehr in die klammen Kassen fließen. Der Gemeinderat hat die Anhebung in seiner jüngsten Sitzung abgesegnet.